Nuoto. Lorica Lake, 150 atleti per un evento unico in Sila. Ecco i vincitori

Da tutta Italia in Calabria: Lorica Lake, la “tre giorni” di gara di fondo in acque libere (QUI) ha calamitato le attenzioni degli sportivi, degli agonisti, degli amatori e dei semplici cittadini.

Un successo che adesso attende il grande salto del campionato nazionale. Un evento unico e straordinario in un luogo magico. Incrocio virtuoso tra sport e turismo: a Lorica, nel cosentino, quasi 1400 metri di altitudine, il progetto dell’Asd “Aqa” con il contributo della Regione Calabria, Calabria Straordinaria e Grandi Eventi turistici, Parco Nazionale della Sila.

Ed il patrocinio della Provincia di Cosenza, il Comune di San Giovanni in Fiore, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto ed il Coni ha acceso i riflettori sul nuoto e sul turismo legato alle attività del lago. Merito degli organizzatori e di chi, Manna, osservando qualcosa di simile a Toronto, è riuscito nell’intento di realizzarlo a queste latitudini.

Tanti partner, istituzionali e non, che hanno deciso di giocare una partita insieme. “Se si fa squadra, si vince”, il leit motiv emerso nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento poi traslata in alta quota.

“Da Zero a 1400” è il nome dell’ambizioso progetto che ha condotto oltre 150 atleti dalle acque clorate della piscina di Campagnano, a Cosenza, alle acque naturali del Lago Arvo.

Un binomio, sport e turismo, che ha funzionato. Le gare sono state al centro di un programma intenso, che ha permesso di vivere appieno il sano agonismo del nuoto insieme alle bellezze del luogo.

Entusiasta Francesco Manna che ha raccolto consensi e partecipazione. Ancora di più l’assessore regionale Fausto Orsomarso che ha annunciato, per l’occasione, la riapertura degli impianti di risalita già dal prossimo mese di settembre.

“La Calabria può vivere di turismo 340 giorni l’anno: questo è l’esempio perfetto della nostra visione politica”, ha avuto modo di sottolineare.

Tutti sullo stesso battello dunque. Da una parte all’altra del lago Francesco Curcio, presidente del Parco nazionale della Sila, Alfredo Porcaro presidente regionale Fin, Daniele Donnici Destinazione Sila, l’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore e la Provincia di Cosenza hanno cercato di fare sintesi e raccogliere idee di sviluppo future.

Dalla sede del Centro di Canottaggio si è dato il via alle gare ufficiali, tra pathos e fiato sospeso. La “5 km” riservata solo per gli agonisti; la “gara del Miglio” mirata ad atleti Master ed Esordienti; la “3 km” per Agonisti e Master compresi gli “Esordienti A” ed infine la staffetta 4x1250.

Tutte gare particolari con risultati straordinari. Compresi gli interventi curiosissimi dei cani da salvataggio ed i messi dei vigili del fuoco messi a disposizione per Lorica Lake.

Stefano Rubaudo, responsabile tecnico nazionale del settore nuoto di fondo, ritiene che la Calabria e Lorica possono – e devono – puntare ad un palcoscenico internazionale. Mentre Sandro Donato Grosso, volto di Sky Sport, inviato speciale per la MotoGP e conduttore di The Boat Show, programma dedicato alla conoscenza delle regioni legate al mare in onda su Sky Sport, ha condotto impeccabilmente la kermesse.

Il giornalista internazionale, che ha seguito i grandi eventi dello sport negli ultimi 20 anni tra F1, Wimbledon e Dakar, ha presentato e premiato i vincitori.

I PREMI

VINCITORI 5KM AGONISTI

Maschile

1 Claudio cerulo (aqa)

2 fonte Lorenzo ( nuotatori krotonesi)

Femminile

Barberio Miriam ( nuotatori krotonesi)

VINCITORI MIGLIO MASTER

Maschile

1 Zicarelli Sergio Luca Zicarelli Davide Mario ( Aqa)

2 Jonatan real hernandez (Aqa )

3 Mazzotta Salvatore ( Sorrento infinito)

Femminile

1 De Luca Angela (Aqa)

3 KM MASCHILE AGONISTI

1 Cerulo Claudio (aqa)

2 Molinari Matteo ( il gabbiano Paola )

3 Lorenzo Fonte ( nuotatori krotonesi )

3KM AGONISTI FEMMINE

1 Carbone Chiara ( aqa )

2 Barberio Miriam(nuotatori krotonesi)

3 Lucchetto Rosaines ( nuotatori krotonesi)

3 KM MASTER MASCHILE

1 Sergio Luca Zicarelli (aqa)

2 Davide Mario Zicarelli (aqa)

3 Mazzotta Salvatore ( Sorrento infinity) e Mazzuca Giovanni (aqa)

3KM MASTER FEMMINE

1 De Luca Angela (aqa)

2 Valeria guerra (aqa)

3 Giovanna rotella (aqa)