Gradimento dei governatori, Occhiuto quinto insieme al collega campano

Con un quinto posto ex aequo col collega campano Vincenzo De Luca il governatore della Calabria Roberto Occhiuto entra anch’egli - da quest’anno - nella classifica di gradimento dei presidenti di Regione stilata periodicamente da IlSole24ore.

Con una percentuale del 58% di “apprezzamento” da parte dei calabresi, almeno secondo gli umori intercettati dal governance poll del quotidiano nazionale, Occhiuto si può dire decisamente soddisfatto.

Meglio di lui hanno fatto, nell’ordine ed a salire, il collega ligure Giovanni Toti (61%), quello emiliano Stefano Bonaccini (65%), quello friuliano Massimiliano Fedriga (68%), mentre il primo inter pares è Luca Zaia, del Veneto, con un sonoro 70%.

Sotto il presidente della Calabria, invece, altri dodici suoi colleghi: nelle posizioni più vicine troviamo, appena un gradino più basso, i collegi siciliano Sebastiano Musumeci e lombardo Attilio Fontana, entrambi al 50%. Ultimo in classifica quello del Molise, Donato Toma con uno scarno 35%.

Il sondaggio è stato realizzato da Noto Sondaggi per ilSole24ore su un campione di mille elettori in ogni regione e seicento in ogni Comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza. Le rilevazioni sono state effettuate tra il 1° marzo ed il 26 giugno scorsi tramite questionari. Il margine d’errore è del 3,7%.