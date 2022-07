Droga e mafia: maxi blitz dal barese arriva in Calabria, 25 indagati

Si è allargata in ben cinque provincie italiane, Calabria compresa, la maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari che ha inferto un duro colpo ad un presunto gruppo criminale pugliese attivo nel traffico di stupefacenti.

Il blitz è scattato all’alba di stamani quando i carabinieri del Comando provinciale del capoluogo pugliese sono entrati in azione non solo nella loro regione quanto anche nella nostra regione ed in Sicilia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

A conclusione delle indagini coordinate dalla Dda locale, sono 25 le persone indagate a carico delle quali si sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare essendo ritenute appunto appartenere al sodalizio criminale operativo nei territori dei comuni pugliesi di Bitonto e Palo del Colle.