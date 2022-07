Covid, il Bollettino. Contagio stabile: 1628 nuovi positivi, due decessi e 609 guariti

Contagi da Covid stabili in questo primo week end di luglio dove tra sabato e domenica sono stati eseguiti 5237 tamponi con 1628 risultati positivi: 640 nel cosentino, 470 nel reggino, 414 nel catanzarese, 52 nel vibonese, 4 nel crotonese e 48 da fuori regione.

Salgono di altri 609 i pazienti guariti mentre si segnalano purtroppo due decessi rispettivamente nel reggino e nel cosentino.

Gli attualmente positivi sono oggi 42642 (+1017 rispetto a ieri) dei quali 42424 (+1007) in isolamento, 211 (+11) in reparto e 7 (-1) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4866 (65 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4798 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 62792 (62465 guariti, 327 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 27685 (75 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27609 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 86826 (85689 guariti, 1137 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 1254 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1239 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 41963 (41726 guariti, 237 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 7013 (45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6966 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 146176 (145383 guariti, 793 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 899 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39891 (39715 guariti, 176 deceduti).