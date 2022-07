Emergenza idrica, a Civita scatta il razionamento dell’acqua

"A seguito della mancanza di precipitazioni atmosferiche, dell'aumento della popolazione nel periodo estivo e a seguito del persistente caldo che sta causando una forte siccità, le risorse idriche comunali sono diventate esigue". Non usa mezzi termini il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, che nella serata di ieri ha annunciato la turnazione dell'erogazione idrica nei vari quartieri del borgo.

Un annuncio inatteso, primo in Calabria per quest'anno, nel tentativo di "razionalizzare al meglio la risorsa idrica", "evitando gli sprechi". L'amministrazione raccomanda poi di usare l'acqua solo ed esclusivamente per uso domestico, evitando ogni altro impiego non contemplato.