Calcio, Promozione. Zangari nuovo mister del Cutro. Gallo: “ha il giusto entusiasmo”

Pietro Zangari

Sarà Pietro Zangari, ex Isola Capo Rizzuto e Sersale, il tecnico che guiderà il Cutro nel campionato di Promozione per la stagione 2022/2023.

A tal proposito abbiamo incontrato Francesco Gallo, vice Presidente della compagine crotonese, che ci ha raccontato di come si è giunti al concretizzarsi dell'accordo.

“L'approccio decisivo con il mister – spiega il numero due della società - si è registrato nel corso di questa stessa settimana. Ma da qualche tempo a questa parte stavamo reperendo, dall’interno dell’ambiente calcistico, quante più informazioni possibili sul suo conto”.

Il dirigente cutrese ci rivela tuttavia che Zangari non era affatto la sola opzione che si stava analizzando: Al vaglio c'erano, però, altre due alternative, altrettanto valide ed altrettanto interessanti” fa sapere Gallo ribadendo come alla fine si sia optato per Zangari: “Abbiamo percepito nelle sue parole il giusto entusiasmo che deve avere chi si appresta a guidare una squadra in un campionato insidioso qual è quello di Promozione”.

L'Asd Cutro è nel pieno della sua metamorfosi societaria che va consolidandosi di mese in mese. Un progetto che ha cominciato a prendere forma dalla scorsa stagione, quando il presidente Antonio Chiellino ed il Ds Antonio Manfreda, hanno posto le basi ed evitato l’abrasione della matricola di quella che oggi continua ad essere una delle società dilettantistiche più longeve della regione.

Mister Zangari è atteso nella giornata di lunedì prossimo nella sede della società.