Sabato infernale in Calabria: province flagellate dal fuoco, oltre 110 incendi

Giornata a dir poco infernale quella di ieri per i Vigili del Fuoco calabresi, intervenuti complessivamente per lo spegnimento di oltre 110 roghi in tutta la regione. Incendi che fortunatamente non hanno ferito nessuno ma che hanno provocato diversi danni in più località.

Nella sola mattinata di sabato, 2 luglio, si sono registrati oltre 30 incendi di vegetazione nella provincia catanzarese, gestiti grazie all'intervento delle squadre di soccorso ordinario ed in assetto Aib.

Maggiormente interessata dai roghi l’area sud del capoluogo di regione, in particolare quella prossima a via Curtatone, dove le fiamme hanno lambito diverse abitazioni e distrutto un'area destinata a bovini ed ovini.

Nessun animale è rimasto ucciso, in quanto messo in salvo dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

Un altro rogo particolarmente violento si è verificato nei pressi della Strata Statale 280 detta “dei Due Mari”, in prossimità della galleria Sansinato.

Le fiamme sono state talmente intense da aver reso necessaria la sospensione del transito veicolare (LEGGI) ed un lungo intervento da parte dei pompieri, che hanno operato ininterrottamente fino a tarda serata per allontanare il fuoco dalla strada. L'incendio non è stato ancora del tutto estinto ma è sotto controllo.

Altri roghi anch’essi particolarmente violenti si sono registrati nei comuni di Simeri Crichi, Girifalco, Gagliato, Gizzeria, Falerna e Badolato.

Tutte le squadre della sede centrale e dei vari distaccamenti sono state impegnate per gestire l'emergenza, rendendo necessario mantenere in servizio anche personale che sarebbe dovuto andare a riposo.