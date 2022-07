Covid, il bollettino. Tasso di contagio sale al 32%: ancora due morti, 2196 i nuovi positivi

Sale a poco meno del 32% il tasso di contagio da Covid19 in Calabria. Nelle scorse 24 ore sono stati difatti 6879 i tamponi eseguiti 2196 dei quali sono risultati positivi: 849 nel cosentino, 642 nel reggino, 421 nel catanzarese, 170 nel crotonese, 69 nel vibonese e 45 che provengono da fuori regione.

Sale anche il numero dei decessi, altri due avvenuti nel cosentino e vibonese e che portano il bilancio delle vittime ad un totale di 2681 persone fino morte con o per il covid.

Sono invece 743 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre sale a 41.625 il complessivo degli attualmente positivi (1451 in più da ieri), dei quali 41.419 in isolamento (+1442); 200 (+8) in reparto e 8 (+1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4694 (64 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4626 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 62550 (62223 guariti, 327 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 27047 (66 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26980 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 86824 (85688 guariti, 1136 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1279 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1264 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 41934 (41697 guariti, 237 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 6782 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6736 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 145937 (145145 guariti, 792 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 942 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 931 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39796 (39620 guariti, 176 deceduti).