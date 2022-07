Detenzione e spaccio di droga, due arresti a San Giovanni in Fiore

Un 42enne di San Giovanni in Fiore, nel cosentino, e la convivente di 22 anni, sono finiti in arresto, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione cittadina hanno eseguito un’accurata perquisizione all’interno di un’abitazione ritrovando su un tavolo dei piccoli quantitativi di droga mista tra metanfetamina ed eroina, un bilancino di precisione e del materiale vario per il confezionamento compreso un termosaldatore, oltre ad una cospicua somma di denaro.

Approfondendo il controllo hanno passato poi al setaccio anche l’auto della ragazza, nonostante questa avesse tentato di dissuadere i militari dal perquisirla, scovandovi un involucro contenente con dentro circa 450 grammi di eroina.

La coppia, dunque, è stata sottoposta ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.