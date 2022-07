Emergenza criminalità. Bruni: “Incrementare forze dell’ordine nella Sibaritide e Pollino”

Amalia Bruni

"L’emergenza legata al diffondersi della criminalità nella Sibaritide è motivo di grande preoccupazione per le comunità di queste zone e per questo motivo in commissione antindrangheta abbiamo ascoltato il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, e i rappresentanti dei sindacati di polizia che operano sul territorio, Roberto Perrelli di Fsp, Raffaele Ruffo del Sap, Ruggero Altimari e Luciano Lupo del Siulp. Di fronte all’espandersi dell’attività malavitosa bisogna rispondere con fermezza per prevenire e reprimere fenomeni di questo tipo. Il sindaco Lo Polito e i sindacati di polizia sono stati d’accordo sulla necessità di maggiori mezzi e soprattutto uomini per controllo più capillare di tutta la zona, rafforzando i presidi e intensificando l’azione di contrasto alla criminalità che negli ultimi mesi ha messo in atto numerose azioni illegali" è quanto ha affermato Amalia Bruni, vicepresidente della commissione antindrangheta.

"Questa riunione è per noi un segno importante di vicinanza e di grande attenzione ai cittadini e per trovare soluzioni concrete e celeri per fronteggiare il fenomeno. Non dobbiamo far venire mai meno il nostro impegno alla domanda di legalità. I sindacati di polizia hanno avanzato una serie di proposte interessanti tra cui appunto il rinforzo degli organici del Commissariato di Castrovillari e Corigliano Rossano, aumentare la videosorveglianza su tutta l’area coprendo le zone a più alta densità criminale, realizzare un piano coordinato di controllo del territorio da approvare in Prefettura in sede di Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica, l’istituzione di un presidio di Polizia estivo a Sibari, e una cabina di regia e gruppo interforze permanente per il controllo dei cantieri dei grandi appalti" ha concludo.