Saracena. Renzo Russo giura da sindaco: inizia ufficialmente il secondo mandato

Inizia il secondo mandato da sindaco di Renzo Russo. Ieri nella sala consiliare del comune di Saracena ha giurato solennemente la fedeltà alla Costituzione, vestendo la fascia del primo cittadino.

“È la seconda volta che presto il giuramento da Sindaco ma è stata, anche questa volta, una esperienza molto emozionante, come fosse la prima volta” ha commentato a caldo il Sindaco eletto da una schiacciante maggioranza dei cittadini nel corso delle amministrative del 12 giugno.

Nel corso della prima seduta del Consiglio comunale di questa nuova legislatura si sono anche costituiti i gruppi consiliari: per la maggioranza il gruppo “Sarabella” ha indicato Donato Sabatella in qualità di capogruppo, mentre l'opposizione ha formalizzato la costituzione del gruppo “Progetto Comune” guidato da Luigi Pandolfi come capogruppo.

Il Consiglio Comunale, inoltre, ha eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Dino Mastroianni votato all'unanimità dei consiglieri di maggioranza, mentre la minoranza ha deciso di astenersi.

“Siamo sicuri che Dino Mastroianni - ha commentato il sindaco Renzo Russo - saprà ricoprire questo ruolo con il giusto equilibrio e garantire una dialettica corretta tra maggioranza e minoranza”.

La seduta è stata utile anche per illustrare le linee programmatiche di questo nuovo mandato amministrativo, sottolineando le grandi sfide che attendono Saracena nei prossimi anni.

“Per affrontarle al meglio - ha aggiunto Renzo Russo - abbiamo bisogno di tutti, del coinvolgimento di tutta la comunità e in particolare delle forze di minoranza con le quali sarà necessario avviare un confronto pieno, senza preconcetti, su tutti i temi fondamentali per il progresso di Saracena”.

Prima di chiudere la seduta consiliare il sindaco ha inteso porgere un ringraziamento a tutti i componenti del precedente consiglio comunale che hanno cessato il loro mandato, per il contributo reso al servizio dei cittadini e della comunità.