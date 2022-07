Catanzaro, salvato un colombo rimasto incastrato tra i cavi telefonici

Brutta disavventura per un colombo a Catanzaro: il povero volatile era rimasto impigliato con gli artigli a dei cavi telefonici nel quartiere Mater Domini, venendo notato dai passanti e dai residenti in quanto non riusciva più a spiccare il volo.

Più di qualuno ha allertato i Vigili del Fuoco, che si sono recati in Via Cardinale Sirleto per recuperarel o sfortunato volatile ed evitare che morisse di stenti. Il colombo è stato soccorso e trasferito al Centro Recupero Animali Selvatici locale, ubicato all'interno del Parco della Biodiversità Mediterranea.