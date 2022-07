Covid, tasso di positività stabile al 30% e ricoveri a quota 199

Sembra ormai confermato il trend in rialzo riguardo l'andamento del coronavirus in Calabria. Quest'oggi il bollettino segna 1.989 nuovi casi a fronte di 762 guariti, ma a far preoccupare è anche il costante aumento di ricoveri (+5), con il numero di degenti salito a 199 (192 in reparto e 7 in terapia intensiva).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+739), seguita Reggio Calabria (+613), Catanzaro (+403), Crotone (+139) e Vibo Valentia (+66) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+29). Processati 3 milioni e 249.629 tamponi (+6.490) da inizio pandemia, con un tasso di positività che è stabile al 30,65%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 113.022 (+739), mentre i casi attivi sono 26.232. Di questi, 26.168 sono in isolamento, 63 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 85.655 guariti e 1.135 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 152.077 (+619), mentre i casi attivi sono 6.367. Di questi: 6.321 in isolamento, 44 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 144.918 i guariti e 792 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 66.826 (+403), mentre i casi attivi sono 4.559. Di questi, 4.498 in isolamento, 58 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 61.937 i guariti e 327 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 43.043 (+139) mentre gli attivi sono 1.222, di cui 1.206 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 41.584 i guariti e 237 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.669 (+66) mentre gli attivi sono 952. Di questi: 941 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.542 i guariti e 175 i deceduti.