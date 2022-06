Crotone. Convocato Consiglio Comunale: all’Odg lavori pubblici, dup e bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale di Crotone torna a riunirsi, in sessione ordinaria e pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in prima convocazione il prossimo 14 luglio di luglio alle 15:30 o eventualmente in seconda convocazione il giorno successivo, 15 luglio, alla stessa ora, per trattare undici punti all’ordine del giorno.

Il corposo “programma della seduta”, in ordine, prevede dapprima la relazione annuale sullo stato della detenzione carceraria da parte del Garante comunale dei diritti dei detenuti, Federico Ferraro.

Si dovrà approvare poi il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 con l’elenco annuale delle opere pubbliche dell’anno in corso. Inoltre, si tratterà il Dup, ovvero il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, con discussione e conseguente deliberazione.

Ed ancora, si dovrà procedere alla approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati e a seguire al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.