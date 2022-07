Cotronei: il “Sila Regia Stadium” intitolato al grande Paolo Rossi

Una giornata all’insegna dello sport e del ricordo. È stato infatti inaugurato giovedì 28, a Cotronei, il campo di calcio dedicato al campione del mondo Paolo Rossi, il primo in tutta Italia a portare il suo nome. Alla manifestazione al Sila Regia Stadium di Villaggio Palumbo presente la famiglia della stella del calcio scomparsa solo due anni fa, la moglie Federica Cappelletti, la figlia Sofia e il primogenito Alessandro si sono stretti all’intera comunità silana in un momento di commozione ma anche di allegria.

All’interno dell’area è stato poi piantato un piccolo pino laricio che ha preso il nome, non a caso, di Pablito. Numerosissimi i partecipanti, dagli adulti ai bambini. Presenti, inoltre, i vertici dell’Ente Parco Nazionale della Sila, ovvero il presidente Francesco Curcio e il direttore facente funzioni Barbara Carelli, entrambi entusiasti di aver preso parte all’iniziativa a cui ha dato vita Giuseppe Pipicelli, grazie al coinvolgimento di partner pubblici e privati, tra cui, in quest’ultimo caso, il proprietario dello stadio Salvatore Calaminici.

L’intitolazione del campo a Paolo Rossi vuole, dunque, rappresentare un vero e proprio omaggio ai valori dello sport e, in questo solco, implementare il turismo per l’appunto sportivo, richiamando visitatori da ogni dove. E chissà se, dagli spazi verdi intitolati al campione, non possa nascere una nuova stella del calcio.