Controlli ad Isola e Crotone: percepiscono il reddito di cittadinanza, beccati al lavoro

La Questura di Crotone ha avviato una serie di controlli nelle attività commerciali della provincia eseguiti dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa, supportato dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza.

Durante un controllo in un negozio di materiale per l'edilizia di Isola di Capo Rizzuto, così, sono stati identificati nove dipendenti tra i quali ve ne erano tre non assunti regolarmente e due di loro addirittura risultati percettori del reddito di cittadinanza.

Un altro controllo è stato effettuato a Crotone dove il titolare di un esercizio ambulante di abbigliamento e bigiotteria è stato sanzionato per aver occupato abusivamente il suolo pubblico esponendovi la merce e per aver svolto l’attività senza l’autorizzazione del Comune.

Altre irregolarità sono state riscontrate, sempre nel capoluogo, durante una verifica ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande del lungomare, il cui titolare è stato sanzionato per non aver fornito il locale dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, strumento che deve esser messo a disposizione dei clienti che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla guida.

Le sanzioni sono scattata anche perché nello stesso locale non erano esposte le tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia, e per aver proseguito oltre le 2 di notte a mandare musica violando così il regolamento comunale.