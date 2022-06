Vacanze antitruffa, i consigli della Polizia per prenotare una casa-vacanza

"Con l’avvicinarsi del periodo estivo il numero delle persone che prenotano ed acquistano in rete viaggi e vacanze è in costante aumento, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. Purtroppo non sempre queste attività risultano immuni da rischi, cosi come rilevato dalle segnalazioni di truffa pervenute al portale della Polizia Postale".

Lo afferma Tiziana Pagnozzi, dirigente del compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni per la Calabria, che anche quest'anno ha rinnovato una collaborazione con il portale Airbnb per prevenire le truffe ed aiutare chi si avvicina per la prima volta alle prenotazioni online.

"Talvolta si può cadere nella trappola di siti civetta artatamente contraffatti o di singoli individui senza scrupoli, che pubblicizzano pacchetti vacanze a prezzi scontatissimi nascondendo vere e proprie truffe" ribadisce dunque la dirigente.

"Il nostro obiettivo è anche aiutare gli utenti a comprare in totale tranquillità indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo abbiamo realizzato in collaborazione con Airbnb una guida online all’e-commerce sicuro con alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per acquisti online senza problemi".

Sono 3 le principali truffe individuate dagli agenti: la "trattativa internazionale" ossia l'intermediario impossibilitato ad incontrarvi di persona in quanto si trova all'estero, richiedendovi un bonifico internazionale; il "rimpiattino", ossia l'annuncio che vi rimanda a siti terzi e vi chiede di concludere l'affare al di fuori di piattaforme sicure; e la "proposta indecente", cioè quegli annunci privi di recensioni e creati da poco che cercano di invogliarvi con super-sconti ed estrema cortesia e disponibilità.

I consigli per concludere un affare in sicurezza sono: massima attenzione ai link che riportano ad altri siti, così come ai siti clone ed ai siti esterni alla piattaforma ufficiale; evitare comunicazioni al di fuori del portale ufficiale, e leggere con la massima attenzione l'annuncio; ricordare che Airbnb non è un'agenzia immobiliare, e che non interverrà mai per mostrarvi immobili; non pagare mai tramite bonifico bancario, ma solo con i metodi sicuri proposti; occhio anche agli alloggi esca, ossia strutture rifilate all'ultimo minuto differenti da quelle viste sul sito.