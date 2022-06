Movida estiva, controlli costanti sul lungomare di Crotone

Con l'arrivo della bella stagione - e con il conseguente aumento del numero di persone che raggiungeranno la città - è stato siglato un accordo tra la Polizia ed i Carabinieri di Crotone, che pattuglieranno in maniera attiva il lungomare cittadino ed in particolar modo le aree della movida.

Il servizio ha preso il via già nel corso della scorsa settimana, e viene svolto da pattuglie appiedate che perlustrano l'intero lungomare nelle ore serali, in particolar modo nel weekend. Particolare attenzione alle aree dove insistono locali pubblici, attività di intrattenimento e ristorazione, luoghi notoriamente interessati da una massiccia concentrazione di persone.

L'attività di controllo riguarderà in particolar modo la prevenzione e l'eventuale repressione di eati comuni, in particolare lo spaccio ed il consumo di stupefacenti, ma anche scippi e rapine, passando per la vendita di alcolici ai minori di 16 anni, al controllo del volume degli impianti audio, ed alle eventuali violazioni del regolamento comunale.