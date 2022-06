Maltrattamenti in famiglia. Picchia selvaggiamente la ex: 42enne va in carcere

È stato trasferito per direttissima in carcere un quarantaduenne di Catanzaro Lido, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti dell'ex compagna. Lo ha deciso il Gip del Tribunale del capoluogo, dopo aver ricostruito il quadro indiziario nell'ambito delle indagini preliminari.

Secondo quanto evidenziato, la relazione tra i due si sarebbe interrotta quattro anni fa, e da li sarebbero nati i presunti comportamenti violenti del soggetto: questi infatti si sarebbe opposto alla rottura, minacciando di morte la donna ed arrivando perfino ad aggredirla fisicamente, procurandole delle lesioni serie dopo averla picchiata selvaggiamente.

Un condotta che sarebbe andata avanti impunemente, finchè, questa mattina, gli agenti del Commissariato di Catanzaro Lido non hanno tratto in arresto il soggetto.