Mendicino. Impatto mortale tra due auto: deceduta una donna, ferita la figlia

Un incidente mortale avvenuto nelle scorse ore a Mendicino, nel cosentino, è costato la vita ad un donna mentre la figlia di quest’ultima, che viaggiava con lei in auto, è rimasta ferita e portata in ospedale, dove però non sarebbe in pericolo di vita.

L’impatto intorno alle tre e mezza di questa notte, in via Acheruntia. Coinvolte nel sinistro due auto, una Chevrolet Matiz ed una Fiat 500 L che procedeva in senso opposto e che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. La vittima viaggiava sulla Chevrolet.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi ed a cui spetterà la puntuale ricostruzone del sinistro.