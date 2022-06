Tentata estorsione: prescritto reato per segretario ex vescovo, assolto l’altro prete

È stato derubricato da tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il reato contestato dalla Procura di Vibo Valentia a don Graziano Maccarone (QUI), di San Calogero, segretario dell’ex vescovo di Mileto, difeso dagli avvocati Nicola D’Agostino e Fortunata Iannello.

Reato per il quale, dunque, è intervenuta la prescrizione, per cui il sacerdote non dovrà scontare alcuna pena, come deciso oggi dal Tribunale del capoluogo napitino.

Assolto, perché il fatto non sussiste, invece, don Nicola De Luca, 42enne di Rombiolo, difeso dall’avvocato Giovanni Vecchio.

L’accusa per entrambi era appunto di aver tentato una estorsione ai danni di Roberto Mazzocca e delle figlie Francesca e Daniela. Ai denuncianti, assistiti dagli avvocati Michele Gigliotti e Daniela Scarfone, non è stata riconosciuta nessun risarcimento.

Per Graziano Maccarone la Dda di Catanzaro aveva chiesto una condanna a 7 anni e 6 mesi, mentre per De Luca la stessa Procura distrettuale aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato (QUI).