Incendi boschivi, in Calabria tre gli interventi dei Canadair

Nella giornata odierna sono stati tre gli interventi dei canadair in Calabria per lo spegnimento dei vari incendi boschivi, coordinati dal dipartimento della Protezione Civile. Complessivamente sono stati 18 gli interventi in Italia, di cui anche 8 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 nel Lazio, 1 in Campania ed 1 in Basilicata.

Comportamenti superficiali, incivili e spesso dolosi di chi provoca i roghi compromettono spesso il lavoro di canadair e Vigili del fuoco, per questo è importante sempre segnalare ai numeri di soccorso 115 e 112, al fine di ridurre tutti i rischi del caso.