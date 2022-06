Petilia. Lite furibonda con coltello e bastone, bloccati da un carabiniere fuori servizio

È stato provvidenziale l’intervento di un Carabinieri Forestale libero dal servizio che viste due persone litigare accesamente, con tanto di coltello e bastone in legno, è intervenuto riportando la calma ed evitando che la situazione potesse degenerare.

Tutto accade nella notte tra il 28 e il 29 giugno scorsi quando i militari di Petilia Policastro sono intervenuti all’esterno di un edificio residenziale del centro cittadino, dove le due persone del posto, un 53enne (R.S.) ed un 38enne (G.S.), a causa di precedenti dissidi dovuti a futili motivi, stavano avendo una violentissima colluttazione.

In particolare, l’alterco, avvenuto per le scale della palazzina, aveva attirato l’attenzione del Forestale che abita proprio lì e che, nonostante fosse libero dal servizio, li ha bloccati immediatamente, non senza fatica, avvisando i colleghi di turno nella zona.

La pattuglia, giunta velocemente, ha trovato tutti e tre sul posto riuscendo a ricostruire, grazie alle dichiarazioni del collega, quanto fosse avvenuto.

In pratica poco prima il 53enne era stato colpito con dei fendenti sferrati dal 38enne con un coltello seghettato, ed il primo aveva invece a sua volta colpito il secondo con un bastone in legno.

Dopo aver riportato la calma, sono giunti anche i sanitari del 118 dell’Ospedale Civile di Crotone, che hanno curato i litiganti che avevano subito delle lesioni fortunatamente superficiali.

Portati in caserma per altri accertamenti, il 53enne è stato così arrestato per lesioni personali aggravate, venendo liberato nella mattinata dopo su disposizione del Pubblico Ministero di turno, mentre il 38enne è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.