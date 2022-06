Tragedia nel vibonese, 62enne muore schiacciato sotto un trattore

(Foto di repertorio)

Un’altra tragedia avvenuta nelle campagne calabresi è costata la vita ad un 62enne di Dasà, nel vibonese, A.S. le sue iniziali. Il fatto è accaduto intorno alle 14.30 di oggi nel territorio di Sorianello, in particolare in un agro nelle vicinanze della strada che collega Soriano Calabro a Pizzoni.

Da quanto appreso il 62enne era a bordo di un trattore quando il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato. L’uomo vi è finito sotto rimanendovi schiacciato mortalmente.

Inutile l’immediato arrivo dell’ambulanza del 118, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche le forze dell’ordine per quanto di competenza.