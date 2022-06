Covid, il Bollettino. Ancora alto il tasso di contagio (31%). Aumentano i ricoverati in intensiva

Si mantiene anche quest’oggi intorno al 30% il tasso di contagio in Calabria dove nelle 24 ore appena trascorse sono stati eseguiti 6.084 tamponi che hanno restituito 1.893 nuovi casi di Covid19.

Il numero più altro su è registrato nella provincia di Cosenza dove sono stati ben 698, seguono poi il reggino con 578, il catanzarese con 368, il crotonese con 131 e il vibonese con 105 mentre altri 13 sono di soggetti di fuori regione o stranieri.

Mentre si segnala, nostro malgrado, ancora un’altra vittima, nel cosentino, tra ieri ed oggi si annotano altri 955 pazienti guariti. Sono invece 37.576 (+937 da ieri) gli attualmente positivi di cui 37.384 (+930) in isolamento domiciliare, 185 (+5) in reparto e 8 (+2) in terapia intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4239 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4181 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 61793 (61467 guariti, 326 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 25073 (64 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25009 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 86451 (85319 guariti, 1132 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 1051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1035 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 41715 (41479 guariti, 236 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 5569 (38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5528 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 145285 (144495 guariti, 790 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 849 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 838 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39691 (39517 guariti, 174 deceduti).