Escursionista precipita in una scarpata: salvo dopo un volo di 25 metri

Si conclude fortunatamente con un lieto fine la disavventura che ha visto come protagonista un escursionista, precipitato in una scarpata per oltre 25 metri. Incidente avvenuto questa mattina - attorno alle 8:45 - nel comune di Arena, in località Fossa: il malcapitato avrebbe perso il controllo della propria moto, andando fuori strada e precipitando.

Lo stesso è riuscito ad allertare i soccorsi dopo la rovinosa caduta: rapidamente, sono giunti su posto i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia ed il Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale, assieme a personale medico del 118. L'uomo non riusciva a muoversi autonomamente, per via delle ferite riportate nella caduta. Per tale motivo è stato immobilizzato su di una barella e trasferito in cima alla scarpata, dove poi è stato trasportato in eliambulanza nell'ospedale più vicino.

Stando ai primi accertamenti, l'escursionista avrebbe riportato solo una frattura alla caviglia.