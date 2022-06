Droga, armi e munizioni nascosti nel magazzino: un arresto a Cosenza

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Dei movimento fin troppo sospetti nei pressi di un magazzino in pieno centro a Cosenza hanno fatto scattare l'allarme ai Carabinieri della compagnia cittadina, impegnati in servizi quotidiani sul territorio a prevenzione e contrasto della criminalità.

Insospettiti dall'insolito via vai, i militari hanno deciso di effettuare un controllo, cogliendo in flagranza di reato un cinquantaduenne del posto: l'uomo avrebbe nascosto in un magazzino di sua proprietà una pistola clandestina - una Smith & Wesson calibro 38 special con matricola abrasa - con relativo munizionamento, 47 cartucce, anch'esse detenute illegalmente.

A seguito di un accertamento, è emerso come il soggetto avesse la disponibilità anche di un secondo magazzino, sempre a Cosenza dove è stato ritrovato un ingente quantitativo di droghe: 19 chili di marijuana, 1 chilo di cocaina e 5 confezioni di metadone da 5 millilitri. Rinvenuti inoltre quattro bilancini di precisione.

Il tutto è stato prontamente sequestrato dai militari, che al termine delle formalità di rito hanno tratto in arresto per direttissima l'uomo, che è stato trasferito presso il carcere cittadino.