Reggio, occupa abusivamente un appartamento: fermato con il taser

Un ventiquattrenne extracomunitario è stato arrestato ieri sera dagli agenti delle Volanti a Reggio Calabria, dopo alcuni attimi concitati ed una breve collutazione. Il soggetto - che avrebbe occupato abusivamente un appartamento - è stato fermato grazie all'impiego del taser, da poco in dotazione alle forze dell'ordine cittadine.

Nello specifico, il giovane si sarebbe introdotto in uno stabile dopo aver forzato la catena esterna, occupandolo abusivamente. Una volta scoperto, ha da subito opposto resistenza agli agenti, minacciandoli con un mattarello. Evidentemente agitato, i poliziotti hanno tentato invano di riportarlo alla calma, e per tutta risposta questo ha colpito un agente alla spalla.

Motivo per il quale sono stati impiegati i taser per immobilizzare il soggetto e renderlo inoffensivo. Sottoposto ad accertamenti medici dopo la scossa elettrica, è stato evidenziato come non fosse stato riportato alcun trauma: motivo per il quale è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.