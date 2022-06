Numerosi incendi nel catanzarese, giornata “infernale” per i vigilfuoco

Ancora una giornata letteralmente “infernale”, quella di ieri, per le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro e dei distaccamenti provinciali che sono stati impegnati su numerosi incendi di vegetazione.

Un vasto rogo si è sviluppato nella serata in località Germaneto e si è propagato velocemente sino a lambire le mura perimetrali del Comando Legione Carabinieri Calabria ed alcune abitazioni nelle vicinanze.

Sul posto sono subito intervenute due squadre con il supporto di altrettante autobotti per un totale di sei mezzi e quindici unità. A coordinare le operazioni di soccorso l'Ispettore Antincendio Esperto Massimo Conforti.

Contemporaneamente un altro incendio è divampato in località Parco dei Principi, in prossimità delle abitazioni. Per le operazioni di spegnimento è intervenuta la squadra dei vigilfuoco del distaccamento volontario di Taverna.

Ancora un altro rogo, infine, in località Roccelletta, nel comune di Borgia, dove è stata impegnata nell'opera di estinzione la squadra del distaccamento volontario di Girifalco.

Non si registrano fortunatamente feriti ma solo disagi per gli abitanti dei luoghi interessati a causa del fumo denso originatosi inevitabilmente dalle fiamme.