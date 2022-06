Vibo. Domattina il giuramento degli allievi del 216mo corso agenti di Polizia

Domattina alle 9,30, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia, si terrà la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica degli Agenti in prova frequentatori del 216° corso di formazione, alla presenza del Prefetto di Vibo Valentia, Roberta Lulli, e del Questore, Raffaele Gargiulo.

Dopo tre anni, nei quali non è stato possibile per la diffusione della pandemia da Covid-19, quest’anno potranno partecipare all’evento ed applaudire i propri cari, anche i familiari degli agenti in prova.

Il 216° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato è inziato il 20 dicembre 2021, in contemporanea, in tutti gli Istituti di formazione della Polizia presenti sul territorio nazionale.

L’hanno frequentato 2202 allievi, che hanno superato un duro concorso aperto a tutti i cittadini maggiorenni in possesso del diploma di scuola superiore.

Presso la Scuola di Vibo Valentia i frequentatori sono stati 140, di cui 47 donne, con età media di 24 anni. Diciannove allievi sono laureati, in varie materie; dei rimanenti più della metà è iscritto all’Università. I frequentatori presso la Scuola di Vibo sono provenienti da Campania, Calabria e Basilicata.

La parte residenziale del corso è durata sei mesi. Gli allievi, dopo aver effettuato tre esami teorici, due prove pratiche e preso l’abilitazione al tiro, il 20 giugno sono divenuti agenti in prova ed il 1° luglio saranno inviati nelle sedi di destinazione, ove svolgeranno due mesi di “prova”.

Durante il corso si sono cimentati nello studio di materie teoriche - quali Diritto Penale, Procedura Penale, Diritto Costituzionale, Ordinamento e Regolamenti delle Forze di Polizia, Immigrazione; tecniche - quali Tecniche Operative, Armi e Tiro, il Sistema di indagine delle Forze di Polizia, Difesa Personale; nonché informatiche.

Il 1° giugno, alla presenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Lamberto Giannini, gli Allievi hanno partecipato alla Cerimonia di inaugurazione della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro, aperta a tutti coloro che vorranno praticare le discipline della Pesistica e del Judo, avvalendosi degli insegnamenti di qualificati istruttori appartenenti alla Polizia di Stato.