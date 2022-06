In casa un piccolo bazar della droga, due giovani cirotani arrestati per spaccio

Alcuni residenti avevano più volte segnalato quella casa ai carabinieri, sospettando che all’interno si spacciasse droga. Un sospetto che pare essere stato confermato dopo che i militari di Cirò Marina, nel crotonese, hanno eseguito una perquisizione in quella abitazione.

I militari, difatti, durante il controllo vi anno ritrovato, nascosti in un mobiletto della cucina e nel comodino della camera da letto, tre involucri contenenti poco meno di 84 grammi di cocaina; altri 560 grammi di marijuana divisi in sei confezioni; un centinaio di semi di cannabis indica; del materiale per il confezionamento dello stupefacente, e due bilancini elettronici digitali di precisione.

La droga - che si presume sarebbe stata spacciata non solo a Cirò Marina ma anche nei comuni limitrofi fruttando intorno ai 10mila euro - è stata ovviamente sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti merceologici per stabilirne la quantità di principio attivo.

Due giovani, invece, che erano nell’appartamento, un operaio 33enne, L.D., ed un 22enne, A.E., sono stati portati in Caserma per il prosieguo degli accertamenti di rito, e arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso e messi ai domiciliari, misura confermata dopo l’Udienza di Convalida in attesa del processo a loro carico.

L’attività è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina.