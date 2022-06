Gl studenti crotonesi vicini a Nicola Gratteri

La Consulta Provinciale degli Studenti di Crotone in condivisione con il Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche, a seguito della gravissima notizia dell’intenzione di consorterie di ‘ndrangheta di attentare alla vita di Nicola Gratteri, si sente vicina e non farà mai venire meno il sostegno al Procuratore, per quello che ha fatto e per quello che sta facendo, distinguendosi per il suo costante impegno nella lotta ad ogni forma di criminalità organizzata e in favore della legalità.

"Non vogliamo lasciarlo solo, perché non accada quanto è successo 30 anni fa con Falcone e Borsellino, perché crediamo nel suo impegno, nel suo amore per questa terra meravigliosa, perché nel difendere il Procuratore Gratteri difendiamo l’essere cittadini calabresi, la partecipazione studentesca, la democrazia, la libertà" dichiarano i membri della consulta.

"Caro Nicola Gratteri, ci impegniamo a studiare, a pensare, a curare l’ardore e la passione come spesso ci solleciti a fare, ci impegniamo a custodire patrimoni straordinari per realizzare i nostri sogni, ci impegniamo a valorizzare le bellezze del nostro territorio, e tu rappresenti una delle nostre ricchezze più preziose a cui teniamo moltissimo. La nostra manifestazione di solidarietà la vogliamo trasformare in impegno civile, occupando quegli spazi liberati dall’operazione "Rinascita Scott", questo impegno lo stiamo mettendo in pratica a modo nostro come sappiamo fare noi, con l’arte, con lo sport, con la musica, con le letture, con la valorizzazione del bello, con l’impegno civile, sociale e scolastico" sottolineano.

"Consegneremo al Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, la lettera di solidarietà firmata da 4000 studenti. L’incontro si terrà mercoledì 29 Giugno alle ore 17.00 presso la sala riunioni dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone sito in Via Nazioni Unite N' 85" concludono.