Covid, il Bollettino. Impennata di positivi: altri 2348 casi in 24 ore, tasso di contagio al 30%

Un’altra impennata di casi di Covid19 in Calabria dove nelle ultime 24 ore si registrano altri 2348 positivi dopo 7704 tamponi eseguiti, per un indice di contagio che si attesta a poco più del 30%.

Dei positivi, 835 sono nel cosentino, 738 nel reggino, 500 nel catanzarese, 183 nel crotonese, 41 nel vibonese e 51 sono di altra regione.

Altro dato negativo, sempre quest’oggi, quello delle vittime. Se ne aggiungono infatti altre cinque, una nel catanzarese e quattro nel cosentino ma, in questo caso, l’Asp bruzia fa sapere che una è affettivamente deceduta in ospedale e tre in una struttura socio assistenziale per anziani, ma di questi ultimi uno risale al 3 maggio scorso e se ne è avuta notizia tramite scheda Istat, e due sono morti rispettivamente il 12 settembre e il 6 ottobre 2021 e se ne avuta notizia tramite la consultazione della piattaforma nazionale dell’Iss, aggiornata ieri, 27 giugno.

Intanto, gli attualmente positivi salgono a 36.639 (+1670 rispetto a ieri): 36.454 (+1664) sono in isolamento, 179 (+6) in reparto e 6 in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 4097 (56 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4038 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 61567 (61241 guariti, 326 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 24878 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24822 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 85948 (84817 guariti, 1131 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 980 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 965 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 41655 (41419 guariti, 236 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 5128 (40 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5085 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 145148 (144358 guariti, 790 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 766 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 755 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39669 (39495 guariti, 174 deceduti).