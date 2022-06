Castrovillari Calcio, Terenzio Ferrante è il nuovo direttore commerciale e marketing

Novità in casa rossonera, da giorni era stato preannunciano ma non ancora ufficializzato: l'attuale compagine societaria con a capo il Presidente Nicola Mazzuca ha reso noto che Terenzio Ferrante è il nuovo direttore commerciale e marketing della società, con l’obiettivo di supportare la direzione aziendale.

La tanto voluta strutturazione di ogni ramo societario parte proprio dal settore cardine, si sta puntando ad avere professionalità tecniche per ogni ambito, profili affermati che dovranno portare benefici e dirigere in modo egregio il settore loro assegnato.

Ferrante, laziale della provincia di Frosinone, vanta un curriculum con oltre 40 anni di esperienza in società nazionali ed europee, alla guida della direzione commerciale di rinomate aziende, nella sua carriera professionale i migliori risultati li ha ottenuti nel mondo della cosmetica e prodotti di benessere, fino alla creazione di un proprio Brand.

Vanta esperienze nel mondo del calcio con collaborazioni e consulenze di alcune società laziali. A lui è demandato sin da subito il compito di supportare il progetto ed il riorientamento di tutta l’attività marketing, di raggiungere gli obiettivi strategici della società nel reperire le risorse finanziarie.

Il vice Presidente Graziano, nel dare il benvenuto al Direttore Ferrante ed augurargli buon lavoro, ha tenuto a precisare “che dopo l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno, dal punto di vista commerciale, era importante affidare questo settore ad un profilo altamente professionale per affinare, migliorare e curare molti aspetti pubblicitari delle aziende che vorranno riconfermare e dare (per i nuovi sostenitori) il sostegno ai nostri colori”.

Intanto la società negli ultimi 10 giorni ha lavorato anche su altri fronti, maggiormente quello dell'ampliamento dell'assetto societario.

Per intanto non vi sono da segnalare importati novità, in quanto gli imprenditori invitati stanno valutando l'eventuale loro sostegno ad impegnarsi in prima persona nel progetto del "Lupo ultracentenario".

Inoltre, nell'attesa di ulteriori annunci, la campagna abbonamenti oramai alle porte, nelle prossime ore sarà ufficializzata ai tifosi ed alla stampa.