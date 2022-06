Ondate di calore, è allarme in tutta Italia: bollino rosso anche in Calabria

Massima allerta per le ondate di calore che si verificheranno fino a domani, mercoledì 29 giugno. Il Ministero della Salute, di concordo con la Protezione Civile, ha emanato per la giornata odierna 12 bollini rossi per altrettante città, dove le temperature saliranno fino a 39°. Sono nella lista: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Situazione che peggiorerà ulteriormente domani, quando le città da bollino rosso saliranno a 19. Si aggiungeranno alla lista anche Ancora, Bari, Bologna, Catania, Messina, Pescara e Viterbo. Si attende una temperatura non inferiore ai 39°, con picchi nelle ore più calde anche fino a 43-44 gradi. Situazione analoga nel resto del paese, dove - sopratutto al centro-sud - la morda del caldo non accenna ad allentarsi.