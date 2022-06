San Giovanni in Fiore, a fuoco auto consigliere comunale: solidarietà dell’amministrazione

"Esprimo la solidarietà e la vicinanza assolute del Comune di San Giovanni in Fiore al consigliere comunale Domenico Lacava, cui nella notte scorsa è stata incendiata l’auto del suo studio legale, cosparsa di benzina". Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: "L’autore di questo gesto criminale dovrà pagarla cara".

"A nessuno sono consentite azioni del genere, proprie della cultura mafiosa, che condanniamo con la massima fermezza" afferma sempre lap rima cittadina. "Nella nostra comunità prevalgono l’onestà e il rispetto delle regole. Siamo nemici di ogni forma di violenza".

"Chiederò subito un intervento risoluto della prefetta di Cosenza, Vittoria Ciaramella" conclude. "Bisogna rafforzare il controllo del territorio e individuare e punire al più presto i responsabili di questo atto gravissimo e inaccettabile".