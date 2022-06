Musica assordante sul lungomare di Crotone: sequestrate casse ed impianto

Troppo rumore sul lungomare cittadino. Sono state numerose le segnalazioni da parte dei residenti alla Questura di Crotone, che nel corso dell'ultimo fine settimana ha svolto una serie di controlli nei locali della movida per verificare l'effettivo volume di casse ed impianti audio.

Il controllo - svolto dal personale della Divisione Pasi - si è rivolto ai locali pubblici e di ristorazione, che, come noto, nel periodo estivo animano il lungomare cittadino con musica ed eventi dal vivo. In due attività, visitate nella tarda serata di sabato scorso (25 giugno) i rilievi fonometrici hanno evidenziato un eccesso di numerosi decibel rispetto al massimo consentito per legge.

In soldoni: la musica era troppo alta. Motivo per il quale gli agenti si sono visti costretti a staccare gli impianti sonori e sequestrare complessivamente 5 casse. Al termine delle operazioni, i due titolari sono stati denunciati a piede libero per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

I controlli proseguiranno per tutta l'estate, in particolar modo nel fine settimana e negli orari serali, nonchè nelle giornate di maggiore affluenze.