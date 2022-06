Doppio sbarco a Roccella: salvati 108 migranti in meno di un’ora

Non si arresta l'ondata di sbarchi in Calabria. Dopo il doppio sbarco nel crotonese (LEGGI) nel tardo pomeriggio di oggi è avvenuto un altro doppio sbarco, questa volta a Roccella Jonica in poco meno di un'ora.

Le due imbarcazioni sono state individuate dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera al largo delle coste della locride. Entrambi i natanti - due barche a vela - procedevano alla deriva. Soccorse 108 persone prevalentemente di nazionalità afgana, tra cui diverse donne e molti bambini.

Dopo il trasferimento in porto, i migranti sono stati sottoposti a tampone antigenico per verificare l'assenza di focolai da covid, e trasferiti nella tensostruttura allestita sulla banchina. Si tratta del ventottesimo sbarco avvenuto nella locride da inizio anno, il venticinquestimo nel solo porto di Roccella.