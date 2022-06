Scuole, Barbuto (M5S): “Stanziati oltre 25 milioni per gli istituti calabresi”

"Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il decreto di riparto, su base regionale, delle risorse pari a 500 milioni di euro al fine di garantire la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le risorse sono successivamente assegnate alle scuole sulla base dei criteri inerenti al tasso di fragilità degli apprendimenti, cosiddetta dispersione implicita, ed al numero di studentesse e studenti iscritti nell’istituzione scolastica. Alle scuole di primo e secondo grado delle regioni del Mezzogiorno è assegnata una quota complessiva di risorse pari al 51,16%. Circa 25milioni e 600mila euro andranno alle scuole della Calabria". Lo afferma la portavoce alla camera Elisabetta Barbuto.

"In provincia di Crotone arriveranno oltre 3 milioni di euro, e saranno destinati per le seguenti scuole e istituti: Cirò Marina Giuseppe Gangale 192.226,40 euro ed I.C.2 G.T. Casopero 44.875,92 euro; Cotronei I.I.S. "Margherita Hack" 230.850,48 euro ed Istituto comprensivo 56.395,41 euro; Crotone I.P.S.I.A. A. M. Barlacchi 225.892,72 euro; I I.S. Pertini - Santoni 202.269,79 euro; I.I.S. Ciliberto 192.297,25 euro; Guido Donegani 172.771,18 euro; liceo G. V. Gravina 153.718,39 euro; l.s. Filolao 128.288,46 €; I.C. Papanice 76.270,37 euro; I.C. ALCMEONE 76.147,05 euro; I.C. M.G. Cutuli 58.488,15 euro; I.C. V. Alfieri 53.634,40 euro; Cutro I.I.S. SUPERIORE POLO 219.134,11 euro ed I.C. A. F. Di Bona 97.410,95 euro; Isola di Capo Rizzuto I. C. Gioacchino Da Fiore 76.389,49 euro ed IC Karol Wojtila 67.006,24 euro; Melissa Giovanni XXIII 40.422,01 euro; Mesoraca I.C.Moro-Lamanna 60.295,35 euro; Petilia Policastro Raffaele Lombardi Satriani 149.632,86 euro, I.C. G. Marconi 82.937,46 euro ed I.C. Dante Alighieri 40.920,59 euro; Scandale I.C. Scandale 78.872,08 euro; Strongoli I.O. Strongoli 81.019,32 euro; Verzino I.C. Verzino 50.391,47 euro".



"Le scuole beneficiarie dei finanziamenti dovranno attuare progetti volti al potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare attenzione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che presentino fragilità negli apprendimenti, prevenendo l’insuccesso scolastico, al contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio, al miglioramento dell’approccio inclusivo della didattica curricolare ed extracurricolare delle istituzioni scolastiche in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento" sottolinea.

"Inoltre promuoveranno attività di co-progettazione e cooperazione con la comunità locale, coinvolgendo i servizi del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti" conclude.