Covid, consueto calo del lunedì: “solo” 724 nuovi casi, ma 13 ricoveri e 4 vittime

Nuovi contagi da coronavirus evidentemente in calo, secondo l'odierno bollettino. Sono infatti "solo" 724 i nuovi casi confermati, a fronte di 191 guariti nelle ultime 24 ore. Un dato dovuto al basso numero di tamponi processati (2.702), tradito da altri due importanti indicatori: il numero dei decessi (+4) e dei ricoveri (+13), con un totale complessivo di 179 degenti negli ospedali calabresi.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+324), seguita Reggio Calabria (+193), Catanzaro (+94), Crotone (+89) e Vibo Valentia (+15) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+9). Processati 3 milioni e 222.441 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 26,79%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 109.991 (+324), mentre i casi attivi sono 24.142. Di questi, 24.085 sono in isolamento, 55 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 84.772 guariti e 1.127 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 149.538 (+193), mentre i casi attivi sono 4.443. Di questi: 4.339 in isolamento, 43 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 144.305 i guariti e 790 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 65.164 (+94), mentre i casi attivi sono 4.015. Di questi, 3.963 in isolamento, 49 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 60.824 i guariti e 325 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 42.452 (+89) mentre gli attivi sono 879, di cui 865 in isolamento domiciliare ed 14 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 41.337 i guariti e 236 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.394 (+15) mentre gli attivi sono 745. Di questi: 734 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.475 i guariti e 174 i deceduti.