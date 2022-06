“Unione è Forza”, dal fisco al sociale: incontro con “Fidelitas” e Confconsumatori

Incontro tra i cittadini e il Terzo Settore in materia di tasse e tributi comunali. L'iniziativa ha fornito una serie di consigli, suggerimenti e anche divergenze d'opinione tra i presenti che, tuttavia, hanno dato vita ad un momento, per tutti, di preziosa crescita civile.

Più che positivo, dunque, il bilancio di “Tari, Tasi, Imu: facciamo chiarezza”, confronto promosso dalle Associazioni “Unione è Forza”, “Fidelitas” e “Confconsumatori” e svoltosi nel pomeriggio di ieri presso la sede dell’Associazione “Fidelitas”, in via Locri di Corigliano Scalo.

"L'iniziativa - si legge in una nota dei promotori - ha registrato gli interventi del presidente della "Fidelitas", Gennaro Ferraro, del giornalista nonchè presidente di "Unione è Forza", Fabio Pistoia (che ha introdotto, moderato e concluso i lavori), e del responsabile della Confconsumatori di Corigliano Rossano, Domenico Varcaro, nonchè di alcuni cittadini che hanno posto quesiti e indicato problemi, avanzato soluzioni, formulato proposte. All'incontro era stato invitato anche il Comune, attraverso Pec regolarmente inviata all'Ufficio Tributi. L'occasione è stata propizia per discutere anche di altre questioni di dirimente attualità e interesse per ciò che riguarda il tessuto economico-sociale cittadino e illustrare alcuni pregevoli appuntamenti culturali e aggregativi che avranno luogo prossimamente.

Cordiale e costruttivo il clima tra le Associazioni presenti, certamente preludio di future collaborazioni e analoghi momenti di coesione sociale per la città. Da parte di Pistoia, difatti, è stato ampiamente ribadito il plauso nei confronti della Confconsumatori, da sempre al servizio del territorio e delle istanze locali con grande professionalità, e della "Fidelitas", sodalizio operante con dedizione, impegno e sensibilità".