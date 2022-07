Gioiosa Beer Village: l’evento dedicato alla birra strizza l’occhio allo streetfood

Prosegue il lavoro per organizzare la nuova edizione del Gioiosa Beer Village, appuntamento che mira a confermarsi come uno dei più importanti dell’area della locride se non dell’intera regione.

L’evento è patrocinato dal Comune di Gioiosa e dalla Proloco locale che in collaborazione con gli organizzatori si stanno impegnando per garantire una delle migliori edizioni.

Intanto è stato ufficializzato il programma musicale delle tre serate, che vedranno protagoniste altrettante band musicali e garantiranno il giusto sottofondo musicale a chi vorrà degustare un'ottima birra insieme all'offerta enogastronomica.

Partenza quindi la prima sera, il 9 agosto, con la RememberLiga Tribute Band, tributo imperdibile a Ligabue e al suo rock coinvolgente.

Si proseguirà con la Max Power-883 e Max Pezzali cover band attesissima la sera del 10 agosto, già apprezzata in tutta la Calabria.

Per concludere l’11 agosto la famosa cover band 4ever Battisti che farà emozionare i visitatori con le note delle storiche canzoni di Lucio Battisti. Tre serate in cui sarà impossibile non perdere la voce intonando i classici della musica italiana tra birra e streetfood.

Continua anche la selezione di espositori che con le loro prelibatezze accompagneranno la vera protagonista del festival, la birra.

Qualche sorpresa di cibo di strada già pronta nel cassetto e richieste che continuano ad arrivare da tutta Italia: “Ogni giorno riceviamo richieste di informazioni sul programma, sui menù e sulle birre presenti. Cercheremo di ottimizzare la proposta per il 2022 tenendo presente anche il nostro territorio, i prodotti tipici locali e di differenziare l’offerta guardando sempre alle eccellenze”, queste le parole di Francesco Meduri, uno degli organizzatori storici del Gioiosa Beer Village.

“Lavoriamo - prosegue Meduri - per garantire almeno 500 posti a sedere e per ampliare l'area di svolgimento. Abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco un'Amministrazione con cui c'è un dialogo costruttivo e che ci segue nella programmazione, e inoltre una Proloco molto attiva nella promozione turistica che, con tutto il suo staff, sarà fondamentale per la buona riuscita dell'evento”.