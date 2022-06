Covid, il Bollettino. Tasso di contagio al 27%, ancora una vittima

Si mantiene intorno al 27 per cento il tasso di contagio da Covid19 nella nostra regione dove, rispetto a ieri, su 4.132 tamponi eseguiti sono stati 1.123 quelli che hanno dato esito positivo.

La provincia col numero più alto è quella del cosentino con 438 nuovi contagi, seguita dal reggino con 358, dal catanzarese con 274; molto più bassi, invece, quelli del vibonese, con 27 positivi, e del crotonese con “appena” 24 casi.

Anche quest’oggi, nostro malgrado, si annovera una vittima, nel cosentino, che porta il totale dei decessi avvenuti fino ad oggi, in Calabria, a 2.661.

Sono invece 299 i pazienti guariti nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono ad oggi 34.440, ovvero 823 in più di ieri, di cui 34.274 (+818) in isolamento, 166 (+5) assistiti in ospedale, cinque dei quali più gravi e dunque ricoverati in intensiva.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3969 (48 in reparto, 2 in terapia intensiva, 3919 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 61101 (60776 guariti, 325 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 23822 (53 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23767 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 85845 (84719 guariti, 1126 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 833 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 822 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 41530 (41296 guariti, 234 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4334 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4294 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 145011 (144222 guariti, 789 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 745 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 735 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39634 (39460 guariti, 174 deceduti).

L'asp di Catanzaro comunica oggi 276 positivi di cui due di fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano dieci nuovi casi a domicilio.