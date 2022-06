Tre incidenti nello stesso giorno a Reggio Calabria, due feriti gravi

Una donna di 31 anni in condizioni critiche e un ragazzo anch’egli ferito in modo grave: è il bilancio di un’altra giornata di incidenti sulle strade calabresi, in questo caso di tre sinistri avvenuti ieri e tutti a Reggio Calabria.

La Polizia locale del capoluogo è infatti intervenuta dapprima nel quartiere Gallina per uno scontro tra due auto e nel quale è rimasta ferita seriamente la 31enne, che è stata portata in ospedale dove è attualmente ricoverata.

L’altro incidente, in serata, ha interessato il giovane di cui accennavamo all’inizio e che è finito fuori strada con il suo motorino. Infine, un ultimo sinistro, avvenuto nel centro cittadino, nel pomeriggio di sabato, ha riguardato un motociclista che dopo essere uscito anch’egli fuori strada si è poi dato alla fuga. La Polizia locale ha ritrovato solo il mezzo che dagli accertamenti è risultato rubato.