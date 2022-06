Covid, trend in aumento: sempre più casi (+1.351) e ricoveri (+7)

Sempre più casi di contagio da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino torna a segnare numeri ai quali non si assisteva dall'inverno, con 1.351 casi confermati a fronte di 566 guariti. Altri 7 ricoveri portano il numero complessivo dei degenti a 161, mentre le vittime sono 3.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+499), seguita Reggio Calabria (+413), Catanzaro (+267), Crotone (+92) e Vibo Valentia (+67) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+13). Processati 3 milioni e 215.607 tamponi (+5.090) da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a salire, attestandosi al 26,54%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 109.229 (+499), mentre i casi attivi sono 23.395. Di questi, 23.342 sono in isolamento, 51 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 84.709 guariti e 1.125 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 148.987 (+413), mentre i casi attivi sono 4.041. Di questi: 4.002 in isolamento, 38 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 144.157 i guariti e 789 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 64.796 (+267), mentre i casi attivi sono 3.894. Di questi, 3.846 in isolamento, 46 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 60.557 i guariti e 325 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 42.349 (+92) mentre gli attivi sono 843, di cui 832 in isolamento domiciliare ed 11 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 41.272 i guariti e 234 i deceduti.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 40.352 (+67) mentre gli attivi sono 718. Di questi: 708 si trovano in isolamento, 10 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 39.460 i guariti e 174 i deceduti.