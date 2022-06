Comitato Difesa Consumatori: Comuni attrezzino spiagge per i disabili, Cetraro già l’ha fatto

Con l’incalzare delle alte temperature che si stanno registrando da più giorni e che secondo le ultime previsioni in Calabria dovrebbero aumentare ancora di qualche grado, il Comitato Difesa Consumatori fa appello a tutti i sindaci dei comuni rivieraschi affinché con qualche settimana di anticipo allertino i rispettivi uffici e servizi tecnici per attivare una efficiente programmazione per un corretto utilizzo degli arenili di propria competenza senza trascurare i soggetti più bisognosi.

“Il nostro appello – afferma Pietro Vitelli, responsabile del Sodalizio di tutela dei diritti - è stato accolto e di fatto giungono buone notizie provenienti dai comuni dell’Alto Tirreno Cosentino ed in particolare dal Comune di Cetraro dove l’assessore Tommaso Cesareo ha già fatto installare le pedane di legno su tutto l’arenile”.

“È la prima volta - conclude Vitelli - che nel mese di giugno le nostre spiagge vengono attrezzate adeguatamente e, finalmente qualche amministratore locale ha pensato ai bisogni dei cittadini più deboli come le persone anziane, i disabili e tutti coloro i quali hanno difficolta nel deambulare, consentendo anche a loro, di poter trovare un po’ di refrigerio nelle acque cristalline del mare di Calabria”.