Giornata di fuoco nel catanzarese, fiamme colpiscono capoluogo e rete ferroviaria

Giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catanzaro, impegnati sin dalle 10 di questa mattina a fronteggiare numerosi incendi che si sono sviluppati soprattutto nel lametino.

Incendi che hanno reso necessario l'intervento di squadre dalle varie stazioni territoriali, in quanto molto estesi e potenzialmente dannosi.

Un rogo ha interessato il quartiere Aranceto di Catanzaro, avvicinandosi pericolosamente ad una serie di abitazioni, tra cui una residenza per anziani ed alcuni capannoni.

Per farvi fronte hanno dovuto operare 15 unità e 5 automezzi coordinati dal Direttore Operazioni di Spegnimento: l'incendio è stato domato anche se permangono ancora gli ultimi focolai. Nessuno è rimasto ferito.

Numerosi gli interventi anche nel lametino, soprattutto nel comune di Maida, dove dense nubi di fumo hanno allertato la popolazione e scatenato un lieve panico.

Attorno all'ora di pranzo le fiamme avevano coinvolto un vagone ferroviario nella stazione di Nocera Terinese: immediato l'arrivo dei Vigili che hanno bloccato il principio di incendio.

Il vagone è stato danneggiato solo in parte, ossia nelle sue componenti in legno e le fiamme sono state rapidamente domate.

Successivamente, grazie all'aiuto del personale di Trenitalia, la linea ferroviaria è stata rimessa in sicurezza, anche se il transito è proseguito a velocità ridotta per via delle operazioni.