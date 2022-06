Covid, il Bollettino. Sale ancora l’indice di contagio. Oltre 1200 nuovi casi ed un decesso

Sale ancora, arrivando a toccare quasi il 27 per cento il tasso di contagio da Covid-19 in Calabria. Ad oggi, nella nostra regione, su 4.660 tamponi eseguiti nelle 24 ore appena trascorse, sono stati infatti 1.247 i nuovi positivi accertati, con all’attivo, nostra malgrado, ancora un’altra vittima, nel cosentino.

I casi più numerosi si registrano nel cosentino (467), seguito dal reggino (351), catanzarese (283), crotonese (96) e vibonese (31), mentre altri 19 sono di fuori regione.

Gli attualmente positivi sono invece ed oggi 32.835 (+319), 32.680 (+315) in isolamento, 149 (+5) in reparto e 6 (-1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 3843 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 3797 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 60686 (60362 guariti, 324 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 23116 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 23065 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 85614 (84490 guariti, 1124 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 816 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 807 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 41441 (41208 guariti, 233 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 3678 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3638 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 144896 (144107 guariti, 789 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 661 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 652 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 39624 (39450 guariti, 174 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 285 positivi di cui 2 fuori regione e 3 guariti fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano la dimissione a domicilio di un paziente, 17 nuovi casi a domicilio e 10 guariti.