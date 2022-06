Crotone, scarcerato presunto scafista: era stato arrestato due giorni fa

Sbarcato in Italia, arrestato per direttissima e scarcerato pochi giorni dopo. Una vicenda sicuramente travagliata quella del presunto scafista approdato nel crotonese qualche giorno fa, tramite un'imbarcazione con 82 persone a bordo arenatasi al larco di Isola Capo Rizzuto. Due i presunti scafisti - entrambi di nazionalità turca - arrestati dalle forze dell'ordine, e dopo qualche giorno in cella per uno di loro è il momento di tornare in libertà.

Questa la decisione presa dal Tribunale di Crotone, a seguito del processo con rito abbreviato chiesto dalla difesa dell'uomo, che avrebbe evidenziato come non vi fossero elementi sufficienti per provare che l'imputato fosse realmente uno scafista. Lo stesso avrebbe dichiarato che l'imbarcazione è stata condotta da due uomini russi, che a metà tragitto avrebbero abbandonato la nave tramite dei gommoni.