Scontro fatale tra due moto: muore motociclista calabrese

Drammatico incidente questa mattina in località Castrocucco, zona di confine tra Tortora e Maratea e dunque tra Calabria e Basilicata: per motivi non ancora del tutto chiariti, si è verificato un violento scontro tra due motocicli. Entrambi i motociclisti sono rimasti feriti in modo serio, ed è stato necessario trasferire entrambi in ospedale.

Più gravi le condizioni di un quarantunenne originario di Praia a Mare, per il quale è stato necessario allertare l'elisoccorso. Purtroppo, poche ore dopo il ricovero, l'uomo è deceduto a causa delle ferite riportare nel sinistro. Al momento le forze dell'ordine indagano per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.